Ростех показал новую разработку истребителя

Ростех показал фотографию нового перспективного истребителя. Его анонсировали главным экспонатом на авиасалоне МАКС-2021. Снимок опубликовали на странице госкорпорации в Facebook.

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Отмечается, что самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость. По словам Ростеха, это позволит ему избегать появления на радарах, пишет телеканал «360».

Ранее Ростех сообщил, что на МАКС-2021 будет представлен принципиально новый военный самолет. Его покажет Объединенная авиастроительная корпорация.

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ФОТО: Ростех / facebook.com/RostecRussia
ТЕГИ:РостехРоссияИстребитель
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