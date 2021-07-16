Ростех показал новую разработку истребителя
Ростех показал фотографию нового перспективного истребителя. Его анонсировали главным экспонатом на авиасалоне МАКС-2021. Снимок опубликовали на странице госкорпорации в Facebook.
Отмечается, что самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость. По словам Ростеха, это позволит ему избегать появления на радарах, пишет телеканал «360».
Ранее Ростех сообщил, что на МАКС-2021 будет представлен принципиально новый военный самолет. Его покажет Объединенная авиастроительная корпорация.
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