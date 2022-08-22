На космодроме Восточный стартовала подготовка к запуску первого аппарата проекта «Сфера»

Подготовка в запуску первого спутника группировки «Сфера» - аппарата-демонстратора «Скиф-Д» - началась на космодроме Восточный, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Роскосмос» не будет делать резких шагов по выходу из проекта МКС до 2024 года

В сообщении говорится, что специалисты проведут полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний.

«Специалисты «Роскосмоса» осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов», - отметили в госкорпорации.

В «Роскосмосе добавили, что кроме спутника-демонстратора разгонный блок «Фрегат» запустит три космических аппарата связи «Гонец-М».

Ранее в госкорпорации заявили, что фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22», пилотируемая экспедиция с плющевым мульт-героем отправится на Международную космическую станцию в сентябре.

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ФОТО:Соцсети
ТЕГИ:КосмосСпутникРоскосмосКосмодром Восточный
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