На космодроме Восточный стартовала подготовка к запуску первого аппарата проекта «Сфера»
Подготовка в запуску первого спутника группировки «Сфера» - аппарата-демонстратора «Скиф-Д» - началась на космодроме Восточный, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
В сообщении говорится, что специалисты проведут полный цикл электрических и пневмовакуумных испытаний.
«Специалисты «Роскосмоса» осуществят проверку работоспособности бортовой аппаратуры разгонного блока, а также герметичность его баков и трубопроводов», - отметили в госкорпорации.
В «Роскосмосе добавили, что кроме спутника-демонстратора разгонный блок «Фрегат» запустит три космических аппарата связи «Гонец-М».
Ранее в госкорпорации заявили, что фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22», пилотируемая экспедиция с плющевым мульт-героем отправится на Международную космическую станцию в сентябре.
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