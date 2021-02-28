На Байконуре произошел запуск «Союза» со спутником «Арктика-М»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Она выведет на орбиту гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Трансляцию можно увидеть на YouTube-канале Роскосмоса.

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Ракета-носитель поднялась в небо в 9:55 (мск) с 31-й площадки Байконура, пишет Газета.ru.

Спутник вышел на опорную орбиту. В следующие три часа разгонный блок «Фрегат» выведет «Арктику-М» на рабочую высоту.

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» является первым космическим аппаратом для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике, которую называют «кухней погоды». Создание орбитальной группировки «Арктика» является одним из приоритетов отечественной метеорологии, а также Всемирной метеорологической организации.

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ТЕГИ:АнтарктикаРакета-носительБайконур
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