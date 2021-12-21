На 2022 год запланированы перекрестные полеты к МКС России и США

В американском аэрокосмическом агентстве планируют отправить российского космонавта на корабле Space X, а астронавта США — на корабле «Союз».

В настоящее время подписано межправительственное соглашение между странами, сейчас в NASA ожидают одобрения российскими властями.

По предварительным данным, полеты состоятся осенью 2022 года.

Как сообщалось ранее, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников.

