На 2022 год запланированы перекрестные полеты к МКС России и США

В 2022 году состоятся перекрестные полеты российских и американских космонавтов на Международную космическую станцию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление NASA.

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В американском аэрокосмическом агентстве планируют отправить российского космонавта на корабле Space X, а астронавта США — на корабле «Союз».

В настоящее время подписано межправительственное соглашение между странами, сейчас в NASA ожидают одобрения российскими властями.

По предварительным данным, полеты состоятся осенью 2022 года.

Как сообщалось ранее, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосНасаМКС
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