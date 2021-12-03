Рогозин: 2028 год станет последним для МКС

Международная космическая станция, по расчетам «Роскосмоса», закончит своё существование в 2028 году. Об этом заявил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, дольше эксплуатировать станцию вряд ли возможно, хотя американцы и настаивают на работе МКС до 2030 года. Свое заявление глава «Роскосмоса» сделал на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

До этого дня он всегда подчеркивал, что любые разговоры про будущее МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия должна отправить к Венере космическую станцию до 2030 года.



