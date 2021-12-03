Рогозин: 2028 год станет последним для МКС
Международная космическая станция, по расчетам «Роскосмоса», закончит своё существование в 2028 году. Об этом заявил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, дольше эксплуатировать станцию вряд ли возможно, хотя американцы и настаивают на работе МКС до 2030 года. Свое заявление глава «Роскосмоса» сделал на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.
До этого дня он всегда подчеркивал, что любые разговоры про будущее МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".
Ранее Рогозин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия должна отправить к Венере космическую станцию до 2030 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Дед Мороз рассказал, как будет праздновать Новый год
- Путин проведет встречи с Памфиловой и членами Совбеза
- Бывший зять Ельцина спрогнозировал, кто будет следующим президентом России
- Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
- СМИ: Массовая драка в центре Москвы вспыхнула из-за того, что дворники-мигранты не поделили снег
- Екатеринбургские бизнесмены попросили отменить QR-коды для посетителей торговых центров
- Мурашко: Волна заболеваемости COVID-19 в России опускается вниз
- Путин и Байден готовы провести переговоры 7 декабря
- Рогозин назвал сроки пуска легкой ракеты «Ангара»
- В Комсомольске-на-Амуре подросток умер после конфликта в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru