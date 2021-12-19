Стало известно, сколько будут отдыхать космонавты на МКС во время новогодних праздников
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
31 декабря они будут работать, а последующие два дня — отдыхать. На 1-2 января у них запланированы встречи с семьями, которые пройдут в формате видео-конференц-связи.
С 3 января у космонавтов начинаются рабочие дни, они будут готовиться к выходу в открытый космос.
Международная космическая станция, по расчетам «Роскосмоса», закончит своё существование в 2028 году. Об этом заявил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.
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