Стало известно, сколько будут отдыхать космонавты на МКС во время новогодних праздников

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые работают на Международной космической станции, отдохнут два дня во время новогодних праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

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31 декабря они будут работать, а последующие два дня — отдыхать. На 1-2 января у них запланированы встречи с семьями, которые пройдут в формате видео-конференц-связи.

С 3 января у космонавтов начинаются рабочие дни, они будут готовиться к выходу в открытый космос.

Международная космическая станция, по расчетам «Роскосмоса», закончит своё существование в 2028 году. Об этом заявил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.

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Фото: nasa.gov
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