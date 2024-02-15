Байден распорядился наладить диалог с РФ по противоспутниковому оружию
Президент США Джо Байден поручил вступить в прямой диалог с Россией в связи с предполагаемой разработкой Москвой противоспутникового оружия, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Он распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией» - сказал чиновник.
Также Байден распорядился активизировать работу с союзниками и партнерами по противодействию угрозам в космосе.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Конгресс США предупредили об иностранной угрозе, связанной с «возможностями России». Как утверждает ABC News, РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru