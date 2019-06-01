Мощь американской авиации поставили под сомнение
В Соединённых Штатах Америки остались единицы готовых к бою стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, пишут СМИ. Сообщается, что большая часть самолётов этой модели не способна взлететь.
По данным издания Air Force Times, возраст бомбардировщиков B-1B Lancer, находящихся на вооружении военно-воздушных сил США, превышает 31 год. При этом широкомасштабной реконструкции этих самолётов не запланировано, отмечает «Свободная пресса».
Эксперты в США подчеркивают, что ставится под сомнение способность американских ВВС нанести мощный удар при помощи дальней авиации, пишут argumenti.ru.
Ранее в сети появились кадры испытательного полета российского бомбардировщика Ту-22М3М. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН ранее рассказал, какие изменения в бомбардировщике-ракетоносце носят эволюционный характер.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мощь американской авиации поставили под сомнение
- Названы сроки запуска поездов по Крымскому мосту
- Ведущие IT-компании запретили сотрудникам общаться с коллегами из Huawei
- Президентские выборы в Казахстане признали демократичными
- В Финляндии обеспокоились «трёхголовым монстром» из России