Авиация и космос

Мощь американской авиации поставили под сомнение

10 июня09:58

В Соединённых Штатах Америки остались единицы готовых к бою стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, пишут СМИ. Сообщается, что большая часть самолётов этой модели не способна взлететь.

По данным издания Air Force Times, возраст бомбардировщиков B-1B Lancer, находящихся на вооружении военно-воздушных сил США, превышает 31 год. При этом широкомасштабной реконструкции этих самолётов не запланировано, отмечает «Свободная пресса».

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Эксперты в США подчеркивают, что ставится под сомнение способность американских ВВС нанести мощный удар при помощи дальней авиации, пишут argumenti.ru.

Ранее в сети появились кадры испытательного полета российского бомбардировщика Ту-22М3М. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН ранее рассказал, какие изменения в бомбардировщике-ракетоносце носят эволюционный характер.

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ФОТО: Автор: Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air Force - DefenseImagery.mil: US DoD VIRIN: 081210-F-7823A-198, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5882011
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