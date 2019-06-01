Мощь американской авиации поставили под сомнение

НОВОСТИ ЧАСА

Три ведущих издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова Ассоциация российских банков заявила о вероятности утечек баз данных в любом банке Всемирный банк рассказал о рисках для развития экономики России Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в торговом центре

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