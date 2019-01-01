Увеличение сил США на Ближнем Востоке назвали угрозой миру
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увеличение сил Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке представляет собой угрозу мира.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат. По словам президента США, такие меры необходимо принять для того, чтобы защитить военных Америки, которые находятся в этом регионе.
По словам Зарифа, Соединенные Штаты таким заявлением просто хотели оправдать свои враждебные действия, а помимо этого создать напряженность на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что решение США представляют угрозу стабильности во всем мире.
Ранее стало известно, что Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Болтона, США не хотят войны с иранским режимом, но готовы ответить на любое нападение со стороны Ирана или его посредников. Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.
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