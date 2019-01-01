Увеличение сил США на Ближнем Востоке назвали угрозой миру

По словам Зарифа, Соединенные Штаты таким заявлением просто хотели оправдать свои враждебные действия, а помимо этого создать напряженность на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что решение США представляют угрозу стабильности во всем мире.

Ранее стало известно, что Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Болтона, США не хотят войны с иранским режимом, но готовы ответить на любое нападение со стороны Ирана или его посредников. Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.

