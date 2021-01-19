Монеты, медали и марки к 60-летию полета Гагарина в космос появятся в России

В России выпустят тематические почтовые марки, памятные медали, монеты и сувенирную продукцию в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, сообщает ТАСС со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты в текущем году.

Так, за счет средств Банка России будет выпущена серебряная монета номиналом 25 рублей и монеты из медно-никелевого сплава, в том числе с цветным покрытием с аналогичным номиналом.