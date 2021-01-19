Монеты, медали и марки к 60-летию полета Гагарина в космос появятся в России

В России выпустят тематические почтовые марки, памятные медали, монеты и сувенирную продукцию в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, сообщает ТАСС со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты в текущем году.

Так, за счет средств Банка России будет выпущена серебряная монета номиналом 25 рублей и монеты из медно-никелевого сплава, в том числе с цветным покрытием с аналогичным номиналом.

Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке

АО «ЦЭНКИ» планирует заказать сувениры: настольные памятные медали, значки, флажки, шары, кепки, футболки, рюкзаки и прочую продукцию в честь 60-летия полета Гагарина.

Как стало известно ранее, один из пилотируемых российских кораблей «Союз», который полетит к МКС в текущем году, будет назван в честь космонавта Юрия Гагарина, сообщает РИА Новости со ссылкой на план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос.

В декабре 2020 года депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Елена Серова предложила сделать День космонавтики 12 апреля праздничным выходным.

По мнению Серовой, сейчас наметилась тенденция игнорировать тот факт, что именно русские космонавты первыми полетели в космос, и это может привести к негативным последствиям.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:КосмонавтикаЮрий Гагарин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры