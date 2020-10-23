Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке

Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке. Такой возможности на исключил глава городского округа Евгений Баришевский. Однако, по его словам, окончательное решение – за семьёй первого космонавта Земли.

Баришевский подчеркнул, что квартира, в которой проживала вдова Гагарина – это частная собственность. Все вопросы в данном контексте было бы корректно задавать Елене Гагариной – старшей дочери Гагарина, сообщает «Радио 1».

«Если семья выступит с таким предложением, вопрос будет рассматриваться гораздо выше, чем только на муниципальном уровне. К этому вопросу готово будет подключиться руководство области и страны, профильные предприятия – «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов», - пояснил глава городского округа.

Также Евгений Баришевский отметил, что в Звёздном городке есть места, которые посвящены памяти первого космонавта. Так, у входа в подъезд дома, где жил Юрий Гагарин, висит мемориальная доска. Кроме того, в Звёздном городке есть памятник космонавту.

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Между тем, в июне стало известно, что Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) начнёт производить лифты, которые перед движением будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина «Поехали!». Процедура сертификации этих лифтов уже завершена, передаёт ТАСС.

Во время движения в лифте будет играть музыка. В кабине есть зеркало, поручень и многоцветный дисплей с речевым информатором. К концу года предприятие рассчитывает выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году намерено производить до пяти тысяч лифтов в год. Возможны разные комплектации — от простой до люксовой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:МузейКосмос
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