Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке. Такой возможности на исключил глава городского округа Евгений Баришевский. Однако, по его словам, окончательное решение – за семьёй первого космонавта Земли.

Баришевский подчеркнул, что квартира, в которой проживала вдова Гагарина – это частная собственность. Все вопросы в данном контексте было бы корректно задавать Елене Гагариной – старшей дочери Гагарина, сообщает «Радио 1».

«Если семья выступит с таким предложением, вопрос будет рассматриваться гораздо выше, чем только на муниципальном уровне. К этому вопросу готово будет подключиться руководство области и страны, профильные предприятия – «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов», - пояснил глава городского округа.

Также Евгений Баришевский отметил, что в Звёздном городке есть места, которые посвящены памяти первого космонавта. Так, у входа в подъезд дома, где жил Юрий Гагарин, висит мемориальная доска. Кроме того, в Звёздном городке есть памятник космонавту.