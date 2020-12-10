Космонавт Серова предложила сделать День космонавтики праздничным выходным
Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Елена Серова предложила сделать День космонавтики 12 апреля праздничным выходным.
По мнению Серовой, сейчас наметилась тенденция игнорировать тот факт, что именно русские космонавты первыми полетели в космос, и это может привести к негативным последствиям.
«Наши дети, наши потомки должны помнить, что мы были первыми, гордиться этим. Здесь необходимы достаточно твёрдые шаги», – подчеркнула Герой России в эфире «Радио 1».
Депутат уверена, что день, в который состоялся первый полёт человека в космос, должен быть не просто профессиональным праздником. Как отметила Елена Серова, Юрий Гагарин, совершивший полёт, отправился в неизвестность и стал покорителем космического пространства.
«Гагарин взял на себя такую ношу, которую не каждый человек выдержит – не только полетев в космос, но и вернувшись на Землю. Я за то, чтобы это был праздничный выходной день», — добавила лётчик-космонавт.
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