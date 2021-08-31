Сборка модулей новой российской космической станции могут начаться в 2027 году

Как предполагается, новые модули будут запущены с помощью ракеты «Ангара» в 2027 году. К этому времени должна быть готова структура на космодроме «Восточный» в Амурской области. Первым станет научно-энергетический модуль, который создается с 2012 года и до сих пор предназначался для МКС.

Соловьев отметил, что до момента сборки новой станции Россия должна использовать Международную космическую станцию.

Ранее генеральный конструктор сообщил, что одна из причин нештатной ситуации в работе системы управления космическим модулем «Наука» стало старое оборудование, произведённое ещё на рубеже 1980 -1990 годов.

