Сборка модулей новой российской космической станции могут начаться в 2027 году
Стали известны сроки начала сборки новой российской космической станции, сообщает РИА новости со ссылкой на генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Соловьева.
Как предполагается, новые модули будут запущены с помощью ракеты «Ангара» в 2027 году. К этому времени должна быть готова структура на космодроме «Восточный» в Амурской области. Первым станет научно-энергетический модуль, который создается с 2012 года и до сих пор предназначался для МКС.
Соловьев отметил, что до момента сборки новой станции Россия должна использовать Международную космическую станцию.
Ранее генеральный конструктор сообщил, что одна из причин нештатной ситуации в работе системы управления космическим модулем «Наука» стало старое оборудование, произведённое ещё на рубеже 1980 -1990 годов.
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