МКС отдалился от Земли для приёма нового экипажа

Там отметили, что данный маневр был необходим для стыковки с пилотируемым кораблем «Союз МС-23» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-22». Отправка 69-ого экипажа длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О'Хару намечена на март 2023 года с космодрома Байконур. Также на март следующего года запланирован возвратит со станции на Землю космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.

Сейчас на борту МКС, помимо них, работают космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о том, что судьба МКС пока не определена и обсуждается вариант продолжения её работы после 2024 года.

