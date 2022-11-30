МКС отдалился от Земли для приёма нового экипажа
Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована для прибытия нового экипажа. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, увеличили среднюю высоту орбиты станции на 2,1 км. Теперь она составляет 417,6 км, сообщили в «Роскомосе».
Там отметили, что данный маневр был необходим для стыковки с пилотируемым кораблем «Союз МС-23» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-22». Отправка 69-ого экипажа длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О'Хару намечена на март 2023 года с космодрома Байконур. Также на март следующего года запланирован возвратит со станции на Землю космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.
Сейчас на борту МКС, помимо них, работают космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали о том, что судьба МКС пока не определена и обсуждается вариант продолжения её работы после 2024 года.
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