Мишустин: Правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов

По словам премьер-министра, финансировать программу разрешили за счет средств Фонда национального благосостояния. На эти цели можно будет привлечь свыше 280 млрд рублей на возвратной основе, подчеркнул Мишустин.

В рамках программы планируется осуществить техническое перевооружение предприятий, провести соответствующие опытно-конструкторские работы, увеличить заводские мощности и так далее.

Ранее руководитель Объединённой авиастроительной компании Юрий Слюсарь заявил, что первый полет импортозамещенного пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 планируется на начало 2024 года.

