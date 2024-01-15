Мишустин: Правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил об утверждении правительством программы расширения производства воздушных судов, приборов, двигателей и соответствующих агрегатов. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам премьер-министра, финансировать программу разрешили за счет средств Фонда национального благосостояния. На эти цели можно будет привлечь свыше 280 млрд рублей на возвратной основе, подчеркнул Мишустин.
В рамках программы планируется осуществить техническое перевооружение предприятий, провести соответствующие опытно-конструкторские работы, увеличить заводские мощности и так далее.
Ранее руководитель Объединённой авиастроительной компании Юрий Слюсарь заявил, что первый полет импортозамещенного пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 планируется на начало 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru