Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

С начала года пилоты Московского авиационного центра совершили свыше 190 экстренных вылетов для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также тушении крупных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в составе авиационной службы экстренного реагирования пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик. При этом база авиацентра регулярно пополняется.

В последнее время стал доступен ремонт пожарных и санитарных вертолетов на аэродроме, где базируется техника, появляются вертолетные площадки при медучреждениях. Также разработаны новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре.

Собянин поздравил Московский авиацентр с 20-летним юбилеем.

«Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником и желаю удачи! Спасибо за тысячи спасенных вами людей!», - сказал мэр.

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации.

