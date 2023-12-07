Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице
С начала года пилоты Московского авиационного центра совершили свыше 190 экстренных вылетов для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также тушении крупных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что в составе авиационной службы экстренного реагирования пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик. При этом база авиацентра регулярно пополняется.
В последнее время стал доступен ремонт пожарных и санитарных вертолетов на аэродроме, где базируется техника, появляются вертолетные площадки при медучреждениях. Также разработаны новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре.
Собянин поздравил Московский авиацентр с 20-летним юбилеем.
«Поздравляю всех сотрудников с профессиональным праздником и желаю удачи! Спасибо за тысячи спасенных вами людей!», - сказал мэр.
7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦИК рассмотрит возможность трехдневного голосования на выборах в 2024 году
- Случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявили в Дагестане
- Отец устроившей стрельбу девочки в гимназии Брянска задержан
- Внеочередные выборы президента Азербайджана назначили на 7 февраля
- В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами
- СМИ: Конфликт с одноклассниками рассматривают как версию стрельбы в брянской школе
- Call-центры начали прием вопросов перед прямой линией с Путиным
- Минобороны Британии разместило еще тысячу военных на Ближнем Востоке
- ЦБ РФ оценил прибыль банков за 2023 год в 3,3 трлн рублей
- Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru