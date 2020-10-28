Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт
Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск, передает РИА Новости.
О выводе из эксплуатации самолетов ТУ-154 заявлял еще президент Дмитрий Медведев. Их должен заменить ближне- и среднемагистральный лайнер МС-21.
МС-21 ― первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории страны с нуля произвели только Sukhoi Super Jet-100, основная часть комплектующих которого была импортной, что поставило под угрозу его производство в условиях санкций. Первый показ МС-21-310 с российскими двигателями состоится на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в июле следующего года.
Ту-154 останутся в эксплуатации у правительственных организаций, таких, как летный отряд «Россия», МВД, ФСБ, Минобороны, отмечает The Bell. Самолет выводят из эксплуатации из-за высокого расхода топлива сравнительно с современными самолетами.
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