Путин допустил занятие Сум при создании буферной зоны на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска могут занять город Сумы в рамках обеспечения безопасности на границе с Украиной. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам российского лидера, речь идет о создании так называемой «зоны безопасности» глубиной 10-15 километров вдоль границы, что обусловлено действиями украинской стороны, в частности — вторжением в Курскую область.