Путин допустил занятие Сум при создании буферной зоны на границе с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска могут занять город Сумы в рамках обеспечения безопасности на границе с Украиной. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
По словам российского лидера, речь идет о создании так называемой «зоны безопасности» глубиной 10-15 километров вдоль границы, что обусловлено действиями украинской стороны, в частности — вторжением в Курскую область.
Путин отметил, что в результате этих операций Украина потеряла около 70 тысяч военнослужащих, а сама попытка, по его оценке, оказалась «катастрофой» для Киева.
Он также добавил, что ВСУ продолжают нести потери, а уровень укомплектованности украинских боевых подразделений, по данным Москвы, снизился до 47%, что, по его словам, сказывается на боеспособности армии, передает «Радиоточка НСН».
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