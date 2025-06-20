«Очень много конфликтного потенциала»: Путин ответил на вопрос о третьей мировой
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире продолжает расти, при этом нестабильность затрагивает и регионы в непосредственной близости от российских границ. Об этом он сообщил во время выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, беспокоит ли его перспектива начала третьей мировой войны.
По словам Путина, обострение международной обстановки оказывает прямое влияние на безопасность России, поскольку потенциальные очаги напряженности формируются, в том числе, и «под носом» у страны.
Заседание состоялось в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».
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