«Очень много конфликтного потенциала»: Путин ответил на вопрос о третьей мировой

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире продолжает расти, при этом нестабильность затрагивает и регионы в непосредственной близости от российских границ. Об этом он сообщил во время выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, беспокоит ли его перспектива начала третьей мировой войны.

Путин допустил занятие Сум при создании буферной зоны на границе с Украиной

По словам Путина, обострение международной обстановки оказывает прямое влияние на безопасность России, поскольку потенциальные очаги напряженности формируются, в том числе, и «под носом» у страны.

Заседание состоялось в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Темой форума в 2025 году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтВойнаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры