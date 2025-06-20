«Очень много конфликтного потенциала»: Путин ответил на вопрос о третьей мировой

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире продолжает расти, при этом нестабильность затрагивает и регионы в непосредственной близости от российских границ. Об этом он сообщил во время выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, беспокоит ли его перспектива начала третьей мировой войны.