Минобороны: Запуск ракеты «Союз-2.1в» прошел успешно

25 ноября 201921:32

В Минобороны сообщили об успешном запуске ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Интерфакс.

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Как отмечается, запуск прошел в штатно.

По данным агентства, это второй пуск ракеты данного класса с «Плесецка». Первый осуществили в июле текущего года.

Ранее сегодня сообщалось, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря из-за замены бортового кабеля и дополнительных проверок.

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ФОТО: РИА Новости
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