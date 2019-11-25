Минобороны: Запуск ракеты «Союз-2.1в» прошел успешно

Как отмечается, запуск прошел в штатно.

По данным агентства, это второй пуск ракеты данного класса с «Плесецка». Первый осуществили в июле текущего года.

Ранее сегодня сообщалось, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря из-за замены бортового кабеля и дополнительных проверок.

