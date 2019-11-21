The Telegraph: Китай и РФ стремятся покорить космос в борьбе против Запада

По мнению автора, Китай сделал завоевание космоса ключевым стратегическим приоритетом. «В январе он потряс мир, когда на противоположной стороне Луны приземлилась роботизированная межпланетная станция Чанъэ-4. Но его планы на будущее еще более амбициозны. Он нацелен на сборку роботизированной исследовательской станции на Луне к 2025 году и намерение разместить астронавтов на Луне к 2035 году. Все это подкрепляется сообщаемым годовым космическим бюджетом в 8 миллиардов долларов, согласно американскому некоммерческому фонду Space Foundation», - напоминает исследователь.

Как утверждает Фоскалл Россия, несмотря на некоторые громкие неудачные запуски в последние годы, также является "космической силой". Он отмечает, что выступая в мае, президент РФ Владимир Путин заявил, что «сохранение стратегической стабильности и военного паритета» зависит от «способности России эффективно решать задачи безопасности в космическом пространстве». «Тот факт, что Международная космическая станция зависит от российских ракет-носителей, усиливает мнение Кремля о том, что она остается мировой державой», - подчеркивает автор.

В качестве вывода Фоскалл добавляет, что в эпоху, когда спутники способствуют всему - от развлечений до навигации, западная зависимость от космоса должна соответствовать способности его обезопасить. По его словам, это означает, что Западу придется «преувеличить вложения в оружие космической борьбы в соотношении с инвестициями противников».

