Минобороны может заняться строительством космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин может заменить подрядчика для дальнейшего строительства космодрома Восточный, сообщает Ura.ru. Уточняется, что строительством может заняться военно-строительная публично-правовая компания, которая создается Министерством обороны России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Как сообщает Москва 24, новая компания объединит все строительные активы ведомства. Борисов также отметил, что производственно-строительному объединению «Казань», которое в данный момент является подрядчиком, будет также предложено выполнение некоторой работы.
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