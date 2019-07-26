Рогозин: Космодром Восточный строится, несмотря на аномальные ливни
Строительство стартового стола на космодроме Восточный не прекращается, несмотря на сильные ливни в регионе. На эту особенность обратил внимание генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он встретился с журналистами в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.
По словам Рогозина, дожди не прекращаются уже целый месяц, при том, что в районе, где расположен космодром, бывает 310 солнечных дней в году, отмечают «Известия». Вода попадает в котлованы, технике приходится очень непросто, однако работы продолжается согласно утверждённому графику. Накануне в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Как сообщает ТАСС, осенью на Восточном должна начаться заливка бетона под новый стартовый стол, с которого будут отправляться в космос ракеты серии «Ангара». Строительство должно быть завершено в 2022 году, через год после этого планируется запустить «Ангару».
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