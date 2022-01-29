МиГ-31 выкатился за пределы ВППА в Новгородской области

Самолет ВВС России МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области, сообщает «5 канал» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Уточняется, что происшествие произошло в субботу, 29 января.

По данным оборонного ведомства, в результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее самолет авиакомпании Red Wings при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Белгорода. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: Скрынников
ТЕГИ:МинобороныАвиацияНовгородская ОбластьСамолет
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