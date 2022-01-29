МиГ-31 выкатился за пределы ВППА в Новгородской области

МИД: Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

СМИ: Правительство ФРГ высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

При пожаре в деревянном жилом доме в Архангельской области погибла женщина 37 лет и четверо её детей

10 человек числятся пропавшими без вести после крушения лодки у побережья Пуэрто-Рико

Вильфанд: 31 января и в начале февраля средняя температура в Москве будет около –3°С, что обычно бывает в марте