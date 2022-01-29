МиГ-31 выкатился за пределы ВППА в Новгородской области
Самолет ВВС России МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новгородской области, сообщает «5 канал» со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что происшествие произошло в субботу, 29 января.
По данным оборонного ведомства, в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее самолет авиакомпании Red Wings при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Белгорода. Об этом сообщает ТАСС.
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