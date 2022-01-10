Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Белгорода

Самолет авиакомпании Red Wings при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Белгорода. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным источника агентства в правоохранительных органах, воздушное судно выкатилось за ВПП на 40 м.

В справочной службе аэропорта уточнили, что самолет выполнял рейс из Домодедово и совершил посадку в Белгороде в 10:47 мск. Как отметил источник, на борту находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа. Пострадавших нет.

«Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании», — рассказали в пресс-службе Red Wings.

Аэропорт Белгорода продолжает прием и отправку самолетов.

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Фото: Red Wings Airlines
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