Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Белгорода

По данным источника агентства в правоохранительных органах, воздушное судно выкатилось за ВПП на 40 м.

В справочной службе аэропорта уточнили, что самолет выполнял рейс из Домодедово и совершил посадку в Белгороде в 10:47 мск. Как отметил источник, на борту находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа. Пострадавших нет.

«Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании», — рассказали в пресс-службе Red Wings.

Аэропорт Белгорода продолжает прием и отправку самолетов.

