В России проверили боеготовность войск Западного военного округа
Завершилась плановая проверка боеготовности войск и авиации Западного военного округа. Части возвращаются в места базирования. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
«Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», - приводит слова командующего войсками ЗВО Александра Журавлева пресс-служба.
В пункты постоянной дислокации возвращаются передовые отряды инженерных подразделений, подразделения бригад связи, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), авиация – на аэродромы базирования, информирует штаб округа.
По возвращении после учений проводится обслуживание вооружения и военной, отмечает «Интерфакс».
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