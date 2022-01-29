В России проверили боеготовность войск Западного военного округа

Завершилась плановая проверка боеготовности войск и авиации Западного военного округа. Части возвращаются в места базирования. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

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«Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», - приводит слова командующего войсками ЗВО Александра Журавлева пресс-служба.

В пункты постоянной дислокации возвращаются передовые отряды инженерных подразделений, подразделения бригад связи, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), авиация – на аэродромы базирования, информирует штаб округа.

По возвращении после учений проводится обслуживание вооружения и военной, отмечает «Интерфакс».

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ФОТО: Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ
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