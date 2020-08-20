Международные полеты разрешили из Казани, Калининграда и Новосибирска

Росавиация сообщила, что российские и зарубежные авиакомпании готовы начать международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска уже с 20 августа.

В сообщении ведомства говорится, что правительство расширило список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение.