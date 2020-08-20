Международные полеты разрешили из Казани, Калининграда и Новосибирска

Росавиация сообщила, что российские и зарубежные авиакомпании готовы начать международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска уже с 20 августа.

В сообщении ведомства говорится, что правительство расширило список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение.

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Ранее международные полеты авиаперевозчики начали выполнять лишь из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

На данный момент разрешены полеты в в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, почему бронировать гостиницы в Европе лучше уже сейчас.


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ФОТО: pixabay.com
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