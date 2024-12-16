Меньше поставщиков: Санкции против Utair назвали незначительными для авиакомпании

Внесение Utair в список санкций ЕС лишь локально ухудшит ситуацию для авиакомпании по отдельным схемам закупки комплектующих, однако серьезно ограничения не повлияют на бизнес компании, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список в отношении лиц и организаций, которые, как считают в Брюсселе, «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В числе новых фигурантов – авиакомпания Utair. Это уже 15-й санкционный пакет ЕС.