Меньше поставщиков: Санкции против Utair назвали незначительными для авиакомпании

С точки зрения оказания услуг для зарубежных заказчиков, радикального изменения ситуации для Utair не ожидается, отметил в эфире НСН Олег Пантелеев. 

Внесение Utair в список санкций ЕС лишь локально ухудшит ситуацию для авиакомпании по отдельным схемам закупки комплектующих, однако серьезно ограничения не повлияют на бизнес компании, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в разговоре с НСН.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список в отношении лиц и организаций, которые, как считают в Брюсселе, «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В числе новых фигурантов – авиакомпания Utair. Это уже 15-й санкционный пакет ЕС.

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«В настоящее время вся гражданская авиация России находится под санкциями, что уже усложнило работу этих компаний и потребовало от них создания различных обходных механизмов, с помощью которых можно обеспечивать приобретение запасных частей для обслуживания воздушных судов. В этой ситуации, конечно же, введение дополнительных санкций может еще больше ограничить круг потенциальных поставщиков. Но еще раз повторю, что ключевых компаний, которые являются, например, разработчиками и производителями авиационной техники, в числе партнеров российских авиакомпаний нет с 2022 года», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что с точки зрения оказания услуг для зарубежных заказчиков радикального изменения ситуации для Utair также не ожидается.

«Что касается других направлений деятельности, то, безусловно, у авиакомпании в свое время были большие объемы работ, выполняемых, например, в интересах ООН и других крупных зарубежных заказчиков. Но, опять же, как и в случае с другими направлениями международного сотрудничества, либо в 2022 году те или иные контракты были заморожены, либо они не продлевались с тех пор. Поэтому и с точки зрения оказания услуг для зарубежных заказчиков радикального изменения ситуации не ожидается», - добавил собеседник агентства.

В апреле 2022 года Комитет по безопасности полетов Евросоюза внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, которым запрещены или ограничены полеты в пределах ЕС. Этим авиакомпаниям запрещено летать над территорией Евросоюза и пользоваться аэропортами стран ЕС. В списке – «Аэрофлот» и его дочерние авиакомпании «Победа» и «Россия», Nord Wind, «Уральские авиалинии», UTair, S7, «Ямал», «Смартавиа» и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Майшев
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