Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту груза больше, чем остальные страны

Миллиардер из США Илон Маск в соцсети Х заявил, что его космическая компания SpaceX в текущем году доставит в космос около 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира.

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Jupiter 3

По словам бизнесмена, большая часть грузов, которые доставляются на орбиту остальным миром, приходится на Китай.

На днях SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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