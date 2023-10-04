Маск: SpaceX в 2023 году доставит на орбиту груза больше, чем остальные страны
4 октября 202304:24
Миллиардер из США Илон Маск в соцсети Х заявил, что его космическая компания SpaceX в текущем году доставит в космос около 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира.
По словам бизнесмена, большая часть грузов, которые доставляются на орбиту остальным миром, приходится на Китай.
На днях SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru