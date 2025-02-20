Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу, и теперь пришло время готовиться к ее сведению с орбиты. На своей странице в соцсети Х он отметил, что дополнительная польза от станции минимальна, и предложил сосредоточиться на освоении Марса.

МКС была запущена в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду и Германию.