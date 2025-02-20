Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Международная космическая станция (МКС) выполнила свою задачу, и теперь пришло время готовиться к ее сведению с орбиты. На своей странице в соцсети Х он отметил, что дополнительная польза от станции минимальна, и предложил сосредоточиться на освоении Марса.

МКС была запущена в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду и Германию.

Маск захотел отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в 2026 году

США, Япония, Канада и страны Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы МКС до 2030 года. Россия же согласилась продлить эксплуатацию станции до 2028 года.

Контракт на сведение МКС с орбиты был заключен с компанией SpaceX на сумму $843 млн. В декабре 2023 года тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия и США согласовали сроки завершения работы станции, а также объявили о планах создания Российской орбитальной станции, которая должна быть готова к 2032-2033 годам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МКСКосмосИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры