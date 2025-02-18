Маск захотел отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в 2026 году
18 февраля 202509:26
Бизнесмен Илон Маск планирует отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс в следующем году. Об этом он сообщил в соцсети Х.
Как отметил миллиардер, путешествие между Землей и Красной планетой возможно раз в 26 месяцев, - примерно в ноябре 2026 года.
«Если все будет хорошо, то [компания] SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok», - указал Маск.
Ранее бизнесмен анонсировал выпуск «самого умного искусственного интеллекта на Земле» - языковой модели Grok 3, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru