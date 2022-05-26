Марсоход InSight «умирает» из-за пыли

NASA показало последний снимок марсохода InSight, сообщает телеканал «360».

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Несмотря на то, что аппарат должен проработать до конца 2022 года, фотографировать он больше не сможет. На солнечных панелях марсохода скопилось слишком много пыли, а энергия у InSight заканчивается.

Аппарат проработал на Марсе четыре года. За это время InSight зафиксировал 1313 марсотрясений.

Ранее InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе. Марсотрясения достигли магнитуды 3,3.

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ФОТО: YONHAP/EPA
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