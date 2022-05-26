Марсоход InSight «умирает» из-за пыли
26 мая 202201:28
NASA показало последний снимок марсохода InSight, сообщает телеканал «360».
Несмотря на то, что аппарат должен проработать до конца 2022 года, фотографировать он больше не сможет. На солнечных панелях марсохода скопилось слишком много пыли, а энергия у InSight заканчивается.
Аппарат проработал на Марсе четыре года. За это время InSight зафиксировал 1313 марсотрясений.
Ранее InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе. Марсотрясения достигли магнитуды 3,3.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru