Марсоход InSight «умирает» из-за пыли

Несмотря на то, что аппарат должен проработать до конца 2022 года, фотографировать он больше не сможет. На солнечных панелях марсохода скопилось слишком много пыли, а энергия у InSight заканчивается.

Аппарат проработал на Марсе четыре года. За это время InSight зафиксировал 1313 марсотрясений.

Ранее InSight зафиксировал сейсмическую активность на Марсе. Марсотрясения достигли магнитуды 3,3.

