Для Airbus вирус, для МС-21 - шанс
Авиаэксперт в беседе с НСН рассказал, как кризис из-за коронавируса отразится на российском авиапроме.
Вызванный коронавирусом экономический кризис поставил на грань разорения европейского авиапроизводителя Airbus. Об этом сотрудникам концерна сообщил ее гендиректор Гийом Фори. Как сообщает агентство Bloomberg, компания несет колоссальные убытки
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН указал, что в заявлении руководителя Airbus нет ничего нового.
«Многое было сказано еще в начале года, когда европейский авиапроизводитель подвел итоги 2019 года и отчитался об убытках. Уже тогда он пришел к выводу о необходимости сокращать производство. А когда разгорелась эпидемия, и многие авиакомпании стали приостанавливать полеты, стало понятно, что по выходу из кризиса авиакомпании начнут отказываться от новых самолетов», - напомнил он.
Российская авиационная промышленность в этой ситуации пострадает в меньшей степени, отметил собеседник НСН.
«Если вы практически ничего не производите, но неважно, есть спрос на самолеты или нет. Как раньше ничего не производили, так сейчас ничего не будете производить и в будущем тоже. В России сегодня самолетов производятся единицы. Это по сути один самолет – «Суперджет 100», которого производят 10-15 штук в год. Существует контракт с «Аэрофлотом» на сто самолетов. Дай бог его выполнить нашей Объединенной авиастроительной корпорации до 2026 года. Хотя самому «Аэрофлоту», скорее всего, столько самолетов не понадобится, поставки будут идти. Скорее всего, они растянутся на более длительный срок. А больше пока поставлять нечего», - сказал эксперт.
Он пояснил, что создание второго российского самолета, МС-21, затормозился из-за того, что американцы ввели санкции против некоторых предприятий по этому проекту.
«Это автоматически отодвинуло начало производства этого самолета года на два. То есть если через года полтора-два начнется серийное производство этих самолетов, то начнется тоже буквально с единиц. Таким образом может получиться, что российский авиапром не только не проиграет от ситуации с коронавирусом, а наоборот, когда, лет через пять, восстановится пассажиропоток и спрос на новые самолеты, нам уже будет что предложить. Не только «Суперджет», но и МС-21», - заключил Гусаров.
Ранее Роман Гусаров заявил в эфире НСН, что проблема с лайнерами «Суперджет 100» заключается не в конкретной машине, а в системе авиастроения в целом.
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