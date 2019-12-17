Лётчиков, посадивших Ту-22 после отказа двигателя, наградят
Пилотов, которые сумели посадить боевой сверхзвуковой самолет Ту-22М3 с отказавшим двигателем в Астраханской области, представят к государственным наградам. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации. Командование оценило действия лётчиков как самоотверженные.
Двигатель у бомбардировщика-ракетоносца отказал при выполнении планового полета. Экипаж смог отвести самолет от населенного пункта и посадить машину на грунт с неработающей двигательной установкой, отмечает РИА ФАН.
Случилось это на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова за пределами Ахтубинска.
При этом, как уточняет «Свободная Пресса», самолет после приземления получил повреждения и загорелся. Огонь потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Летчики смогли покинуть кабину, они не пострадали. На земле разрушений нет. По данным Telegram-канала Baza, самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области, он не дотянул до Ахтубинска несколько километров.
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ используется в операциях в Сирии, до этого его применяли в Афганистане, Грузии и на Северном Кавказе.
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