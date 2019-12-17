Лётчиков, посадивших Ту-22 после отказа двигателя, наградят

Пилотов, которые сумели посадить боевой сверхзвуковой самолет Ту-22М3 с отказавшим двигателем в Астраханской области, представят к государственным наградам. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации. Командование оценило действия лётчиков как самоотверженные.

Двигатель у бомбардировщика-ракетоносца отказал при выполнении планового полета. Экипаж смог отвести самолет от населенного пункта и посадить машину на грунт с неработающей двигательной установкой, отмечает РИА ФАН.

Случилось это на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова за пределами Ахтубинска.