«Луна-25» передала первые фотографии из космоса

На кадрах можно увидеть элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны, а также — эмблему миссии и ковш бортового манипулятора.

Отмечается, что все элементы конструкции станции готовы к исследованию спутника Земли.

Ранее научные приборы станции «Луна-25» провели первые измерения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

