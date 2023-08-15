«Луна-25» передала первые фотографии из космоса

Российская межпланетная станция «Луна-25», которая летит к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса, сообщает «РЕН ТВ».

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На кадрах можно увидеть элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны, а также — эмблему миссии и ковш бортового манипулятора.

Отмечается, что все элементы конструкции станции готовы к исследованию спутника Земли.

Ранее научные приборы станции «Луна-25» провели первые измерения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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