«Луна-25» передала первые фотографии из космоса
15 августа 202303:02
Российская межпланетная станция «Луна-25», которая летит к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса, сообщает «РЕН ТВ».
На кадрах можно увидеть элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны, а также — эмблему миссии и ковш бортового манипулятора.
Отмечается, что все элементы конструкции станции готовы к исследованию спутника Земли.
Ранее научные приборы станции «Луна-25» провели первые измерения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru