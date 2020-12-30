Летные испытания беспилотников нового поколения будут проводиться в 2021 году

Летные испытания разведывательно-ударных беспилотников нового поколения будут проведены уже в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минобороны РФ Алексея Криворучко.

«У США таких нет». О каких подводных беспилотниках говорил Путин

По данным Криворучко, в первую очередь будут оснащены комплексы "Альтиус", "Иноходец" и "Форпост". На их базе развиваются разведывательно-ударные комплексы нового поколения. Они будут снабжены средствами поражения и спутниковой связи.

У Минобороны в планах массовое серийное производство беспилотников и внедрение их в российские войска. 21 декабря глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы нового поколения с разведывательно-ударными беспилотниками "Иноходец" и "Форпост" уже начали поступать в распоряжение войск.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: скриншот youtube.com
ТЕГИ:Минобороны РФИспытанияБеспилотники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры