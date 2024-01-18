Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани

Падение давление в гидравлической системе пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Ярославль – Пермь, послужило причиной, из-за которой командир воздушного судна принял решение о совершении вынужденной посадки, сообщает сайт «РЕН ТВ».

«Нас не обслуживают»: В отрасли заявили о серьезном дефиците запчастей для самолетов

В итоге самолет, принадлежащий авиакомпании «ЮВТ-Аэро», совершил аварийную посадку в аэропорту Казани. На его борту было два пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.

Инцидент произошел накануне, 17 января, поздно вечером.

Ранее вылетевший из Уфы в Казань самолет дважды вернулся назад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:АвиапассажирыКазаньАварийная ПосадкаСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры