Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани
Падение давление в гидравлической системе пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Ярославль – Пермь, послужило причиной, из-за которой командир воздушного судна принял решение о совершении вынужденной посадки, сообщает сайт «РЕН ТВ».
В итоге самолет, принадлежащий авиакомпании «ЮВТ-Аэро», совершил аварийную посадку в аэропорту Казани. На его борту было два пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.
Инцидент произошел накануне, 17 января, поздно вечером.
Ранее вылетевший из Уфы в Казань самолет дважды вернулся назад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева
- Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
- Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
- Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
- ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
- Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов
- Сервис знакомств назвал самые популярные имена для отношений
- Россиянам посоветовали смотреть ситкомы, чтобы подучить английский
- Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани
- Минпромторг: Около 60 речных судов строится на российских верфях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru