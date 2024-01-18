Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани

В итоге самолет, принадлежащий авиакомпании «ЮВТ-Аэро», совершил аварийную посадку в аэропорту Казани. На его борту было два пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.

Инцидент произошел накануне, 17 января, поздно вечером.

Ранее вылетевший из Уфы в Казань самолет дважды вернулся назад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

