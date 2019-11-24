Летчик-испытатель: Не бывает, чтобы пилот – бах! – и умер
Начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в интервью НСН рассказал, как устанавливают причины смерти российских пилотов.
Пилот самолета рейса Москва-Анапа в небе почувствовал резкое ухудшение самочувствия, из-за чего командир экипажа принял решение посадить борт в экстренном порядке в аэропорту Ростова-на-Дону. На земле второй пилот скончался, информирует «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
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Командир лайнера провел переговоры с диспетчерами ростовского авиаузла по поводу здоровья члена экипажа и получил разрешение на посадку в аэропорту «Платов». К самолету приехала скорая помощь.
Сообщается, что пилота спасти на удалось. Мужчина 1970 года рождения умер.
По предварительным данным, сердечный приступ стал причиной летального исхода, уточняет РИА Новости.
Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в интервью НСН заявил, что в ходе предполетной медкомиссии пилотам практически невозможно скрыть какие-либо проблемы здоровья.
«Не может быть такого, что человек прошел медкомиссию, а потом – бах! – и умер. Сколько я проходил эту процедуру, могу сказать, что медики всегда видят реальное состояние летчика и больного в небо не выпустят», - заявил эксперт.
Рубен Есаян считает, что разбираться в инциденте будут не только медики.
«Должна быть медицинско-экспертная комиссия. Она выявит не только состояние умершего пилота, но и то, как проходило его обследование. Конечно, обстоятельства его смерти выходят из ряда вон», - отметил летчик-испытатель.
Ранее Рубен Есаян рассказал НСН, какие обстоятельства привели к скатыванию Boeing 737 в реку в американском Джексонвилле.
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