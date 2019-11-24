Летчик-испытатель: Не бывает, чтобы пилот – бах! – и умер

Пилот самолета рейса Москва-Анапа в небе почувствовал резкое ухудшение самочувствия, из-за чего командир экипажа принял решение посадить борт в экстренном порядке в аэропорту Ростова-на-Дону. На земле второй пилот скончался, информирует «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

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Командир лайнера провел переговоры с диспетчерами ростовского авиаузла по поводу здоровья члена экипажа и получил разрешение на посадку в аэропорту «Платов». К самолету приехала скорая помощь.

Сообщается, что пилота спасти на удалось. Мужчина 1970 года рождения умер.

По предварительным данным, сердечный приступ стал причиной летального исхода, уточняет РИА Новости.

Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в интервью НСН заявил, что в ходе предполетной медкомиссии пилотам практически невозможно скрыть какие-либо проблемы здоровья.

«Не может быть такого, что человек прошел медкомиссию, а потом – бах! – и умер. Сколько я проходил эту процедуру, могу сказать, что медики всегда видят реальное состояние летчика и больного в небо не выпустят», - заявил эксперт.