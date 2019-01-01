Названа причина крушения Boeing 737 в США

Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН проанализировал момент посадки лайнера в Джексонвилле и работу пилота, который управлял скатившимся в реку Boeing 737 .

«Причин может быть много. Пилот сел с перелетом, и полосы не хватило. Насколько можно было увидеть по фото, самолет съехал вбок. Пилот не удержал направление. Видно, полоса была очень мокрой. Я так понимаю, что к съезду с полосы привела ошибка пилота», - заявил эксперт.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН анализировал возможные причины крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

