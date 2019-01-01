Названа причина крушения Boeing 737 в США
Начальник Лётно-испытательного центра рассказал НСН, какие обстоятельства привели к скатыванию Boeing 737 в реку в американском Джексонвилле.
В США началось расследование причин, по которым Boeing 737 во время посадки скатился с взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс. Сообщение об этом размещено на странице в Facebook военно-морской базы США в Джексонвилле.
По данным местного шерифа, во время инцидента пострадал 21 взрослый. Пассажиры госпитализированы, серьезных ранений нет.
Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН проанализировал момент посадки лайнера в Джексонвилле и работу пилота, который управлял скатившимся в реку Boeing 737 .
«Причин может быть много. Пилот сел с перелетом, и полосы не хватило. Насколько можно было увидеть по фото, самолет съехал вбок. Пилот не удержал направление. Видно, полоса была очень мокрой. Я так понимаю, что к съезду с полосы привела ошибка пилота», - заявил эксперт.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН анализировал возможные причины крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
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