В мире

Названа причина крушения Boeing 737 в США

4 мая11:04

Начальник Лётно-испытательного центра рассказал НСН, какие обстоятельства привели к скатыванию Boeing 737 в реку в американском Джексонвилле.

В США началось расследование причин, по которым Boeing 737 во время посадки скатился с взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс. Сообщение об этом размещено на странице в Facebook военно-морской базы США в Джексонвилле.

По данным местного шерифа, во время инцидента пострадал 21 взрослый. Пассажиры госпитализированы, серьезных ранений нет.

Эксперт: «Победе» рано предложили переходить на МС-21 вместо Boeing

Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН проанализировал момент посадки лайнера в Джексонвилле и работу пилота, который управлял скатившимся в реку Boeing 737 .

«Причин может быть много. Пилот сел с перелетом, и полосы не хватило. Насколько можно было увидеть по фото, самолет съехал вбок. Пилот не удержал направление. Видно, полоса была очень мокрой. Я так понимаю, что к съезду с полосы привела ошибка пилота», - заявил эксперт.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН анализировал возможные причины крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: 60 Minutes
ТЕГИ:КрушениеКрушение BoeingКрушение СамолетаСША

партнеры