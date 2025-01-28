«Летать в ущерб»: Авиакомпании требуют дотации от государства за снижение цен на билеты

Авиакомпании не будут летать себе в ущерб, поэтому государству придется вводить дотации в случае запрета повышать цены на билеты выше установленного потолка, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Все отечественные авиаперевозчики обяжут к сентябрю 2025 года иметь внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику. Его отсутствие будет считаться нарушением. В настоящий момент антимонопольный регулятор изучает коммерческие политики 15 авиакомпаний. Потолок цен на авиабилеты коммерческими политиками компаний пока нормативно не ограничивается. Ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф. Горбачев рассказал, к чему приведут жесткие запреты.