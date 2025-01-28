«Летать в ущерб»: Авиакомпании требуют дотации от государства за снижение цен на билеты
Виктор Горбачев заявил НСН, что авиакомпании повышают цены из-за дорогого топлива и усложненного обслуживания самолетов на фоне санкций.
Авиакомпании не будут летать себе в ущерб, поэтому государству придется вводить дотации в случае запрета повышать цены на билеты выше установленного потолка, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Все отечественные авиаперевозчики обяжут к сентябрю 2025 года иметь внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику. Его отсутствие будет считаться нарушением. В настоящий момент антимонопольный регулятор изучает коммерческие политики 15 авиакомпаний. Потолок цен на авиабилеты коммерческими политиками компаний пока нормативно не ограничивается. Ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф. Горбачев рассказал, к чему приведут жесткие запреты.
«Сегодня не от хорошей жизни авиакомпании поднимают цены. От 40% до 60% в себестоимости перевозок – это стоимость авиационного топлива. А цены на топливо безудержно растут. Еще одна большая составляющая себестоимости – это содержание в летной годности воздушных судов. Мы сегодня на 100% осуществляем перевозки на зарубежных машинах – Airbus и Boeing. А они у нас все под санкциями, запасные части и материалы доставляются обходными путями. Третий пункт – аэропортовые сборы, которые тоже повышаются. А зарплаты сотрудникам и накладные расходы – это в процентах небольшие деньги», - рассказал он.
По его словам, государству придется «оплатить» ущерб, который понесут авиакомпании в таком случае, поэтому жесткий запрет невыгоден никому.
«Жестко сжимать отрасль регулятору не стоит, а как летать тогда? В убыток никто летать не будет. У нас всего лишь две компании, которые имеют полугосударственный статус, остальное – коммерческие истории. Если тарифы будут ограничены, необходимо будет ущерб компаниям оплатить из государственной казны, потребуются дотации. Нужны предложения и конкретный разговор. Жестко установить запреты не получится, это могут быть только рекомендации. Авиакомпании могут потребовать тогда жесткие тарифы для топливных компаний», - полагает Горбачев.
Стоимость авиабилетов в России за 11 месяцев прошлого года увеличилась на 11% или в среднем на 900 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева в ходе круглого стола в Совфеде, передает «Радиоточка НСН».
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