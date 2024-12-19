«Приток пассажиров»: В авиаотрасли предложили ввести льготы для многодетных семей

«Предложение президента абсолютно справедливое и трезвое. Надо проработать какую-то специальную льготу не просто для детей, но именно целевым образом для многодетных семей, чтобы дать возможность большим семьям путешествовать. Раньше этим занимались региональные власти. Если будет принято решение на федеральном уровне, авиакомпании будут его выполнять. Для авиакомпаний это даже хорошо, потому что пассажиры, которые раньше не имели возможность путешествовать, теперь получат такую возможность. Компании получат дополнительных пассажиров и дополнительный приток инвестиций. Я не думаю, что новые льготные категории будут введены за счет других льготных категорий. Сегодня все программы прописаны, деньги из бюджета выделены на три года», - отметил он.

По его словам, сегодня льгота предоставляется детям до 12 лет, при этом цены на билеты все равно привязаны к спросу.

«Согласно действующим правилам перевозки пассажиром, детям до 12 лет предоставляется льгота в размере 50% от стоимости авиабилеты. Эта льгота никак не привязана к многодетным семьям. Другой вопрос, что эти 50% исчисляются от текущей цены на билет. Есть билеты разных классов обслуживания, ценообразование происходит динамическим способом. Цена растет, если спрос высокий. Все зависит от того, в какой момент родители пришли покупать билеты. В пик сезона – в июле, августе – они получают эту же льготу, но только от текущей высокой цены. Поэтому очень сложно говорить о какой-то стандартной стоимости билета», - рассказал он.

Также Гусаров напомнил о маршрутах, где действует государственное субсидирование.

«У нас есть маршруты, где действует государственное субсидирование. Авиакомпании в некоторых случаях перевозят пассажиров по плоским тарифам. Например, компания «Аэрофлот» предоставляет плоский тариф на маршруте Москва – Владивосток, он не зависит от времени и сезона. Это фиксированный тариф. Тогда можно подразумевать стандартную цену. В остальных случаях зафиксировать цену невозможно», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил легализовать в России овербукинг. По его словам, элементарная замена воздушного суда – это обыденность наших дней, передает «Радиоточка НСН».

