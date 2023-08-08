NASA: 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид
8 августа 202319:20
Крупный астероид 6037 (1988 EG) приблизится к земле 23 августа, заявили в центре изучения околоземных объектов NASA, пишут СМИ.
Отмечается, что диаметр астероида составляет 960 метров. Космическое тело будет лететь около Земли на скорости 14,25 километра в секунду.
Потенциально опасным считается объект, который пересекает земную орбиту на расстоянии 7,5 миллиона километров
Глава NASA Билл Нельсон ранее сообщил, что человек может достичь Марса в 2040 году. По его словам, путь до планеты займет семь-восемь лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru