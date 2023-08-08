NASA: 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Отмечается, что диаметр астероида составляет 960 метров. Космическое тело будет лететь около Земли на скорости 14,25 километра в секунду.

Потенциально опасным считается объект, который пересекает земную орбиту на расстоянии 7,5 миллиона километров

Глава NASA Билл Нельсон ранее сообщил, что человек может достичь Марса в 2040 году. По его словам, путь до планеты займет семь-восемь лет, передает «Радиоточка НСН».

