NASA: 23 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Крупный астероид 6037 (1988 EG) приблизится к земле 23 августа, заявили в центре изучения околоземных объектов NASA, пишут СМИ.

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Отмечается, что диаметр астероида составляет 960 метров. Космическое тело будет лететь около Земли на скорости 14,25 километра в секунду.

Потенциально опасным считается объект, который пересекает земную орбиту на расстоянии 7,5 миллиона километров

Глава NASA Билл Нельсон ранее сообщил, что человек может достичь Марса в 2040 году. По его словам, путь до планеты займет семь-восемь лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: l.yimg.com
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