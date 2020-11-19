Космонавты установят рекорд по числу выходов в открытый космос

Российские космонавты в следующем году установят рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу от РКК «Энергия».

В 2021 году ожидается семь выходов в открытый космос. Последний рекорд по числу российских выходов с МКС был зафиксирован в 2013 году - шесть. Всего с 2001 по 2020 годы на МКС было осуществлено 55 выходов российских космонавтов в открытый космос.