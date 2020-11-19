Космонавты установят рекорд по числу выходов в открытый космос

Российские космонавты в следующем году установят рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на программу от РКК «Энергия».

В 2021 году ожидается семь выходов в открытый космос. Последний рекорд по числу российских выходов с МКС был зафиксирован в 2013 году - шесть. Всего с 2001 по 2020 годы на МКС было осуществлено 55 выходов российских космонавтов в открытый космос.

На МКС установлена новая заплатка в месте утечки кислорода

Напомним, 18 ноября российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не достигли основной цели выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Специалисты смогли снять отработавшую панель в системе теплорегулирования в функционально-грузовом блоке "Заря", который является первым и старейшим модулем станции.

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Фото: nasa.gov
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