На МКС установлена новая заплатка в месте утечки кислорода

"Роскосмос" также отметил, что с помощью замеров уровня атмосферы, а также на основе данных, которые экипаж МКС передал специалистам, утечку смогут устранить. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что в декабре космонавты МКС получат азот для пополнения атмосферы, а также материал для герметизации.

О начале утечки воздуха на МКС сообщили 20 августа 2020 года. В пятницу 13 ноября "Роскосмос" рассказал, что трещина в модуле "Звезда", через которую, вероятнее всего, уходит кислород, размером около 4,5 сантиметров.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил сомнение в том, что данная трещина стала причиной утечки воздуха на станции. По его словам, экипаж МКС не уверен в причинах разгерметизации. Крикалев добавил, что специалисты занимаются этой проблемой.

