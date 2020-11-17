На МКС установлена новая заплатка в месте утечки кислорода
Космонавты установили новую заплатку на трещине, через которую, предположительно, уходит воздух на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на "Роскосмос".
"Роскосмос" также отметил, что с помощью замеров уровня атмосферы, а также на основе данных, которые экипаж МКС передал специалистам, утечку смогут устранить. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что в декабре космонавты МКС получат азот для пополнения атмосферы, а также материал для герметизации.
О начале утечки воздуха на МКС сообщили 20 августа 2020 года. В пятницу 13 ноября "Роскосмос" рассказал, что трещина в модуле "Звезда", через которую, вероятнее всего, уходит кислород, размером около 4,5 сантиметров.
Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил сомнение в том, что данная трещина стала причиной утечки воздуха на станции. По его словам, экипаж МКС не уверен в причинах разгерметизации. Крикалев добавил, что специалисты занимаются этой проблемой.
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