Российские космонавты не достигли основной цели при выходе в космос

Специалисты смогли снять отработавшую панель в системе теплорегулирования в функционально-грузовом блоке "Заря", который является первым и старейшим модулем станции. Однако, как стало известно из официальной трансляции на сайте госкорпорации, им не удалось открыть люк контейнера с новой деталью внутри.

По приказу наземного специалиста из Центра управления полетами космонавты установили обратно старую панель. Гермоконтейнер был возвращен в модуль "Поиск".

Ранее НСН передавала, что деталь российского модуля МКС улетела при выходе космонавтов в открытый космос.





