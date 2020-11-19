Российские космонавты не достигли основной цели при выходе в космос
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не достигли основной цели выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Роскосмоса".
Специалисты смогли снять отработавшую панель в системе теплорегулирования в функционально-грузовом блоке "Заря", который является первым и старейшим модулем станции. Однако, как стало известно из официальной трансляции на сайте госкорпорации, им не удалось открыть люк контейнера с новой деталью внутри.
По приказу наземного специалиста из Центра управления полетами космонавты установили обратно старую панель. Гермоконтейнер был возвращен в модуль "Поиск".
Ранее НСН передавала, что деталь российского модуля МКС улетела при выходе космонавтов в открытый космос.
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