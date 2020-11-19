Российские космонавты не достигли основной цели при выходе в космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не достигли основной цели выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Роскосмоса".

«Падает то, что должно летать». Космонавт оценил работу «Роскосмоса»

Специалисты смогли снять отработавшую панель в системе теплорегулирования в функционально-грузовом блоке "Заря", который является первым и старейшим модулем станции. Однако, как стало известно из официальной трансляции на сайте госкорпорации, им не удалось открыть люк контейнера с новой деталью внутри.

По приказу наземного специалиста из Центра управления полетами космонавты установили обратно старую панель. Гермоконтейнер был возвращен в модуль "Поиск".

Ранее НСН передавала, что деталь российского модуля МКС улетела при выходе космонавтов в открытый космос.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмонавтыКосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры