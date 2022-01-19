Космонавты Шкаплеров и Дубров завершают выход в космос спустя почти семь часов работ

Космонавт Антон Шкаплеров установил мишень стыковки на узловой модуль «Причал» Международной комической станции. Шкаплеров и Пётр Дубров начали выход в открытый космос в 15:18 по московскому времени. Прямую трансляцию их работы ведёт Роскосмос на своём сайте.

Согласно плану, на основную часть работ отведено 6 часов 40 минут. Космонавты уже сумели установить поручни между модулями «Наука» и «Причал», сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключили кабели межмодульной связи «Курс-П», а также провели ещё ряд необходимых операций.