Космонавты Шкаплеров и Дубров завершают выход в космос спустя почти семь часов работ

Космонавт Антон Шкаплеров установил мишень стыковки на узловой модуль «Причал» Международной комической станции. Шкаплеров и Пётр Дубров начали выход в открытый космос в 15:18 по московскому времени. Прямую трансляцию их работы ведёт Роскосмос на своём сайте.

Согласно плану, на основную часть работ отведено 6 часов 40 минут. Космонавты уже сумели установить поручни между модулями «Наука» и «Причал», сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключили кабели межмодульной связи «Курс-П», а также провели ещё ряд необходимых операций.

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Как уточнили в Роскосмосе, тест аппаратуры системы «Курс» прошел без сбоев. При этом во время установки связь с космонавтами пропадала примерно на четверть часа. В этот момент в подмосковном Центре управления полётами Шкаплерова и Дуброва слышали, а они Землю - нет.

Антон Шкаплеров также пожаловался специалистам ЦУП, что ему холодно в тени из-за пролитой питьевой воды. С другой стороны, его коллега Петр Дубров признался, что ему наоборот стало жарковато.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмонавтыКосмосМКС
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