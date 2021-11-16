«Космонавты попрятались»: Эксперт по космосу подтвердил угрозу России для МКС
В результате российских испытаний в космосе образовалось примерно две тысячи крупных осколков мусора, рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Угроза космонавтам со стороны России действительно была, но на международном космическом сотрудничестве это никак не отразится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
15 ноября к МКС приблизился космический мусор. Экипажу рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте. На фоне этого в США и Великобритании заявили, что международному составу МКС угрожают испытания российского оружия, в результате которых был поражен советский аппарат COSMOS 1408.
Моисеев напомнил, что подобные тестирования последний раз проводились в 2007 году в Китае. Тогда в результате уничтожения китайского спутника на орбите МКС образовалось много осколков. Аналогичная ситуация, по его словам, произошла в Индии в марте 2019 года.
«Но там спутник летел на низкой орбите, поэтому все осколки сгорели в атмосфере при падении. Наш спутник взорвали на высоте 550 км, на околополярной орбите. Образовалось примерно две тысячи крупных осколков, мелких – гораздо больше. Они действительно могут пересекаться с орбитой МКС, хотя она находится на высоте 400 км. Но образуется облако, которое проходит через орбиту станции. Поэтому космонавтам и пришлось прятаться», - подметил он.
Моисеев добавил, что при подобных испытания невозможно предугадать траекторию движения обломков.
«Потому что происходит взрыв, который сразу придает разным обломкам разные скорости как по величине, так и по направлению. Облако взрыва только все время расширяется. Контролировать можно только крупные обломки – больше десяти сантиметров. Но основная часть обломков размером с болт, гайку, которые контролировать нельзя. Но они не менее опасны», - подчеркнул руководитель Института космической политики.
При этом он отметил, что данные испытания не нарушают международных соглашений по космосу.
«В космосе запрещена проверка оружия массового поражения, а Россия тестировала обычное. Да, подобные действия нашей страны действительно создали угрозу для международного экипажа МКС. Но это не сильно повлияет на сотрудничество России с другими странами в космосе. Пока существует МКС, сотрудничество продолжится, но когда станция закончит свою работу, то взаимодействие по пилотируемой программе прекратится. Останутся небольшие проекты, связанные с научными исследованиями. Они были регулярными всегда, это обычная практика», - заключил Моисеев.
Ранее руководитель Института космической политики заявил, что трещины на самой МКС также могут служить угрозой для экипажа, поэтому ее необходимо срочно ремонтировать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- В правительстве пообещали тщательно отрабатывать введение QR-кодов на транспорте
- В Москве сократилось количество преступлений
- РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года
- Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
- Роспотребнадзор разрешил привитым не уходить на изоляцию после контакта с COVID-больными
- СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
- Силовики ликвидировали мужчину при попытке взрыва гранаты в Гагре
- Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве
- СМИ: Казанского стрелка Галявиева признали вменяемым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru