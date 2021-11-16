«Космонавты попрятались»: Эксперт по космосу подтвердил угрозу России для МКС

Угроза космонавтам со стороны России действительно была, но на международном космическом сотрудничестве это никак не отразится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

15 ноября к МКС приблизился космический мусор. Экипажу рекомендовали спрятаться на российском корабле «Союз» и на американском сегменте. На фоне этого в США и Великобритании заявили, что международному составу МКС угрожают испытания российского оружия, в результате которых был поражен советский аппарат COSMOS 1408.

Моисеев напомнил, что подобные тестирования последний раз проводились в 2007 году в Китае. Тогда в результате уничтожения китайского спутника на орбите МКС образовалось много осколков. Аналогичная ситуация, по его словам, произошла в Индии в марте 2019 года.

«Но там спутник летел на низкой орбите, поэтому все осколки сгорели в атмосфере при падении. Наш спутник взорвали на высоте 550 км, на околополярной орбите. Образовалось примерно две тысячи крупных осколков, мелких – гораздо больше. Они действительно могут пересекаться с орбитой МКС, хотя она находится на высоте 400 км. Но образуется облако, которое проходит через орбиту станции. Поэтому космонавтам и пришлось прятаться», - подметил он.

Моисеев добавил, что при подобных испытания невозможно предугадать траекторию движения обломков.

«Потому что происходит взрыв, который сразу придает разным обломкам разные скорости как по величине, так и по направлению. Облако взрыва только все время расширяется. Контролировать можно только крупные обломки – больше десяти сантиметров. Но основная часть обломков размером с болт, гайку, которые контролировать нельзя. Но они не менее опасны», - подчеркнул руководитель Института космической политики.