Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Российские космонавты, работающие на МКС, остались без подарков от родных к Новому году, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу психологической поддержки экипажа.
Это связано с переносом запуска грузового корабля «Прогресс МС-16». Подарки им доставят только в феврале 2021 года, а не в декабре, как планировалось ранее.
При этом оставшись без подарков, космонавты поздравят своих зарубежных коллег, поскольку взяли сувениры с собой заранее.
Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые в настоящее время работают на борту МКС, поздравили землян с наступающим Новым годом, сообщает РИА Новости.
Они пожелали здоровья, быть внимательными друг к другу и быть вместе.
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