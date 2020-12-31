Космонавты на МКС остались без новогодних подарков

Российские космонавты, работающие на МКС, остались без подарков от родных к Новому году, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу психологической поддержки экипажа.

Это связано с переносом запуска грузового корабля «Прогресс МС-16». Подарки им доставят только в феврале 2021 года, а не в декабре, как планировалось ранее.

При этом оставшись без подарков, космонавты поздравят своих зарубежных коллег, поскольку взяли сувениры с собой заранее.