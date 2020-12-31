Российские космонавты поздравили землян с наступающим Новым годом с борта МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые в настоящее время работают на борту МКС, поздравили землян с наступающим Новым годом, сообщает РИА Новости.

Они пожелали здоровья, быть внимательными друг к другу и быть вместе. «С Новым годом, с праздником!», - сказал Рыжиков в видеообращении.

По его словам, уходящий год стал «серьезным испытанием для всей планеты».

Как напомнил Кудь-Сверчков, 2020 год был юбилейным для Международной космической станции - первый международный экипаж начал работу на ней 20 лет назад.

Тем временем, РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом ходе Совета РАН по космосу заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.

