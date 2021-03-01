Космонавты зафиксировали снижение давления в отсеке МКС с трещиной
Давление в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), где находится трещина, снизилось за выходные. Об этом во время переговоров с Центром управления полетами рассказал космонавт Сергей Рыжиков.
«Давление в отсеках 730 [мм рт. ст.] и 465 [мм рт. ст.] по ПрК», - отметил космонавт.
Напомним, в пятницу вечером российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру. Тогда давление там составляло 730 мм рт. ст. В выходные члены экипажа отслеживали давление в камере каждые четыре часа.
Герметизация первой трещины на МКС запланирована на 1 марта. Трещина, чей размер составляет около 4 см, была обнаружена осенью прошлого года, экипаж зафиксировал ее подручными средствами. Места остальных вероятных утечек достоверно определить не удалось, отмечает RT.
А ранее сообщалось, что в корпусе российского модуля «Звезда» может быть не менее шести трещин, спровоцировавших утечку воздуха на Международной космической станции (МКС).
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