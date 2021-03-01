Космонавты зафиксировали снижение давления в отсеке МКС с трещиной

Давление в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), где находится трещина, снизилось за выходные. Об этом во время переговоров с Центром управления полетами рассказал космонавт Сергей Рыжиков.

«Давление в отсеках 730 [мм рт. ст.] и 465 [мм рт. ст.] по ПрК», - отметил космонавт.

Напомним, в пятницу вечером российские космонавты закрыли люк в промежуточную камеру. Тогда давление там составляло 730 мм рт. ст. В выходные члены экипажа отслеживали давление в камере каждые четыре часа.